"Хотел бы обратиться к владельцам, руководству и футболистам российских футбольных клубов. Россия совершила ужасное и вероломное военное нападение на Украину. Страну, в которой каждый из вас бывал, и в которой всегда был радушно встречен. Страну, где у вас есть родственники, друзья, знакомые.

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Страну, где некоторые из вас даже родились. И эту страну, ее людей сегодня российская армия уничтожает из всех видов оружия: буков, градов, артиллерии, авиации, танков. Вы становитесь изгоями. Россия из нации, которая приложила огромные усилия в победе над нацизмом, превращается в нацию террористов, нацию молчаливых трусов. Сегодня на Вас смотрит весь мир. И мир ждет от вас действий, которые остановят безумие. Но вы боитесь, вам страшно.

В спорте страх – это ощущение, сводящее возможность победы к нулю. Ваш страх выступить против войны в Украине – это разрушенные города, ваш страх – это тысячи и тысячи смертей среди мирного населения, ваш страх – это погибшие дети и изуродованные судьбы миллионов людей. Ваш страх выступить против кровавого режима – это самое большое ваше поражение.

Несмотря на то, что вы не отдавали приказ об уничтожении украинцев, ваше молчание – это пособничество массовым убийствам и разрушениям. Вчера погиб наш сотрудник. Детский тренер. Его убил обломок русского снаряда. Россия убивает украинцев. Остановите это безумие! Не молчите, говорите! Иначе это будет ваше личное поражение. Поражение, которое будут помнить все последующие поколения.

Поражение, которое невозможно вычеркнуть из мировой истории. И каждый из вас будет нести вину и ответственность за совершенные преступления. PS: Посмотрите, что русские военные делают с нашими городами", – написал Палкин в своем Facebook.

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