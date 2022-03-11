Португальская Примейра Лига и шотландский Премьершип сообщили Матч ТВ о прекращении действующих договоров на телевизионный показ. "Очень печальной" новостью в своем Telegram-канале поделился генеральный продюсер российского телеканала Александр Тащин.

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Ранее аналогичное решение приняли английская Премьер-лига и французская Лига 1. Еще немного, и в телевизоре россиян останется только свой "чемпионат водокачки". Смотреть международные матчи им тоже не захочется – УЕФА и ФИФА забанили сборную оккупантов вместе с клубами.

Напомним, 24 февраля Россия начала подлую войну, напав на территорию Украины. Наши герои дают отпор врагу, а европейские партнеры помогают хотя бы экономическим давлением и оружием.

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