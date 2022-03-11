Росія скоро буде дивитись лише свій "чемпіонат водокачки" – ще 2 європейські ліги відкликали телеправа
Західні компанії продовжують посилювати ізоляцію Росії від цивілізованого світу.
Португальська Прімейра Ліга та шотландський Прем'єршип повідомили Матч ТВ про припинення чинних договорів на телевізійний показ. "Дуже сумною" новиною у своєму Telegram-каналі поділився генеральний продюсер російського телеканалу Олександр Тащин.
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Раніше аналогічне рішення ухвалили англійська Прем'єр-ліга та французька Ліга 1. Ще трохи, і у телевізорі росіян залишиться лише свій "чемпіонат водокачки". Дивитися міжнародні матчі їм теж не захочеться – УЄФА та ФІФА забанили збірну окупантів разом з клубами.
Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала підлу війну, напавши на територію України. Наші герої дають відсіч ворогу, а європейські партнери допомагають бодай економічним тиском і зброєю.
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