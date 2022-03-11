Португальська Прімейра Ліга та шотландський Прем'єршип повідомили Матч ТВ про припинення чинних договорів на телевізійний показ. "Дуже сумною" новиною у своєму Telegram-каналі поділився генеральний продюсер російського телеканалу Олександр Тащин.

Росіяни зазнають тотального приниження з боку АПЛ – окупантів викинули навіть з онлайн-гри

Раніше аналогічне рішення ухвалили англійська Прем'єр-ліга та французька Ліга 1. Ще трохи, і у телевізорі росіян залишиться лише свій "чемпіонат водокачки". Дивитися міжнародні матчі їм теж не захочеться – УЄФА та ФІФА забанили збірну окупантів разом з клубами.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала підлу війну, напавши на територію України. Наші герої дають відсіч ворогу, а європейські партнери допомагають бодай економічним тиском і зброєю.

Росія напала на Україну: екс-форвард російської збірної проривається з правдою про злочини армії Путіна, Тимощук – все