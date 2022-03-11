Российские аккаунты удалили из Fantasy, которая сейчас является утешением многих любителей футбола.

"Правильное решение, хоть и дорого нам обошлось": Чеферин – об изоляции россиян и контракте с Газпромом

Цель онлайн-развлечения – собрать лучшую виртуальную команду игроков АПЛ, которым начисляются очки за голы, ассисты, сухие матчи и другие успехи. Многие россияне потратили кучу времени на эту игру, а сегодня вдруг обнаружили, что система выбрасывает их из разных кубков и лиг Fantasy. Даже в таких мелочах проявляется отношение западного мира к подлым действиям России в Украине.

Напомним, ранее АПЛ отозвала права на официальную трансляцию матчей в стране-агрессоре.

Россия напала на Украину: экс-форвард сборной РФ прорывается с правдой о преступлениях армии Путина, Тимощук – все