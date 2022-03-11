Россияне испытывают тотальное унижение со стороны АПЛ – оккупантов выбросили даже из онлайн-игры
Английская Премьер-лига не собирается оставлять никаких радостей народу страны-агрессора.
Российские аккаунты удалили из Fantasy, которая сейчас является утешением многих любителей футбола.
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Цель онлайн-развлечения – собрать лучшую виртуальную команду игроков АПЛ, которым начисляются очки за голы, ассисты, сухие матчи и другие успехи. Многие россияне потратили кучу времени на эту игру, а сегодня вдруг обнаружили, что система выбрасывает их из разных кубков и лиг Fantasy. Даже в таких мелочах проявляется отношение западного мира к подлым действиям России в Украине.
Напомним, ранее АПЛ отозвала права на официальную трансляцию матчей в стране-агрессоре.
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