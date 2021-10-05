Сегодня на Олимпийском стадионе в Берлине состоялась официальная презентация логотипа и слогана Евро-2024, информирует официальный сайт УЕФА.

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Лозунг – "Объединенные футболом. Едины в самом сердце Европы". В основе логотипа лежит 24 цвета из флагов 55 ассоциаций-членов УЕФА, которые воспроизводят форму потолка Олимпийского стадиона. В центре композиции расположен кубок чемпионов Европы.

Напомним, УЕФА решил отказаться от эксперимента Евро-2020, который принимали 11 разных стран. Следующий розыгрыш состоится на 10 немецких стадионах.

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