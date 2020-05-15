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Россия объявила дату возобновления сезона – Ракицкий продолжит поход за титулом

14:22 55 Читати українською
Россия объявила дату возобновления сезона – Ракицкий продолжит поход за титулом
Ярослав Ракицкий / Getty Images

Российский футбольный союз решил доиграть Премьер-лигу и установил дату возобновления матчей.

Сезон российской Премьер-лиги будет возобновлен 21 июня, информирует Twitter тамошнего футбольного союза. Командам позволят проводить по 5 замен.

Таким образом, Ярослав Ракицкий продолжит поход за вторым подряд чемпионским титулом. После 22 туров его Зенит лидирует с 9-очковым гандикапом. На втором месте идет Локомотив, который вчера уволил Юрия Семина.

Напомним, что в РПЛ играют 5 украинцев. Кроме Ракицкого, там выступают Олег Данченко (Рубин), Иван Ордец (Динамо М), Денис Кулаков (Урал) и Александр Каплиенко (Тамбов).

Первая и вторая лиги досрочно завершены, а Кубок России также возобновится 21 июня.

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Россия коронавирус Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Зенит Зенит
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