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Росія оголосила дату відновлення сезону – Ракицький продовжить похід за титулом

14:14 550 Читать на русском
Росія оголосила дату відновлення сезону – Ракицький продовжить похід за титулом
Ярослав Ракицький / Getty Images

Російський футбольний союз вирішив дограти Прем'єр-лігу та встановив дату поновлення матчів.

Сезон російської Прем'єр-ліги буде відновлено 21 червня, інформує Twitter тамтешнього футбольного союзу. Командам дозволять проводити по 5 замін.

Таким чином, Ярослав Ракицький продовжить похід за другим поспіль чемпіонським титулом. Після 22 турів його Зеніт лідирує з 9-очковим гандикапом. На другому місці йде Локомотив, який вчора звільнив Юрія Сьоміна.

Нагадаємо, що в РПЛ грають 5 українців. Окрім Ракицького, там виступають Олег Данченко (Рубін), Іван Ордець (Динамо М), Денис Кулаков (Урал) і Олександр Каплієнко (Тамбов).

Перша і друга ліги достроково завершені, а Кубок Росії також відновиться 21 червня.

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Теги
коронавірус Росія Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Зеніт Зеніт
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