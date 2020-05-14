Семин официально покинул Локомотив – экс-тренеру Динамо оперативно подыскали преемника

Известный российский тренер Юрий Семин больше не возглавляет московский Локомотив.

На заседании Совета директоров Локомотива единогласно было принято решение, что новым главным тренером команды станет сербский специалист Марко Николич, сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что к исполнению своих обязанностей тренер приступит с 1 июня 2020 года. На этом посту Николич заменил бывшего наставника киевского Динамо Юрия Семина, срок действия контракта которого с "железнодорожниками" заканчивается 31 мая 2020 года.

Напомним, Семин в четвертый раз в своей карьере возглавил Локомотив в 2016 году. Под его руководством московская команда в сезоне 2017/18 выиграла чемпионат России, а еще через год – Кубок страны. В сезоне-2018/19 Локомотив стал обладателем серебряных медалей РПЛ, а в 2019 году завоевал Суперкубок России.

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