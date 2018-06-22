Россия – Саудовская Аравия: пародия на футбол, мировые рекорды и немного красоты в матче ЧМ-2018

Россия и Саудовская Аравия сыграли матч-открытие Чемпионата мира 2018. Счет и отчет об игре 1-го тура ЧМ-2018 в группе A читайте на "Футбол 24".

Россия и Саудовская Аравия сыграли в первом матче Чемпионата мира по футболу 2018. Голы в составе хозяев турнира забивали Юрий Газинский, Денис Черышев, Артем Дзюба и Александр Головин.

Россия – Саудовская Аравия: видео голов и обзор матча

На 12-й минуте первый же полумомент россияне реализовали. Простенький навес с левого фланга, и удар головой без помех. Хавбек Краснодара Юрий Газинский забил после паса Головина, которого сватают в Ювентус. Спустя несколько минут вратарь аравийцев едва вытащил мяч после удара Дзагоева с рикошетом после километрового офсайда, который "забыли" зафиксировать арбитры. На 20-й мы увидели первый момент саудитов. Аль-Сахлави едва не заставил Кутепова срезать мяч головой в свои ворота.

А затем россияне потеряли креативного лидера средней линии Алана Дзагоева, который получил, на первый взгляд, тяжелую травму. Аравийцы перехватили инициативу, им давали пробивать, но с прицелом возникали постоянные проблемы. Усилиями Черышева, который вышел на замену, россияне снова обострили ситуацию и забили. Полузащитник Вильярреала использовал провал соперника сначала на левом фланге защиты, а затем и справа. Черышев заставил двух оппонентов, как детей, прокатиться на пятой точке перед решающим ударом.

Во втором тайме команды долго не могли создать ничего стоящего. Однако почти сразу после замены отличился другой джокер Черчесова. Артем Дзюба выиграл верховую борьбу после второго в матче ассиста Головина. Откровенные провалы команды Пицци (традиционные для этой сборной на чемпионатах мира) на втором этаже россияне использовали сполна. В компенсированное время Черышев и Головин забили еще и индивидуальные голы. Денис с носка пробил над вратарем, Александр добротно выполнил штрафной.

Россия – Саудовская Аравия: матч открытия Чемпионата мира 2018

Детские ошибки и много колхоза

Будем откровенны, этот матч мог понравиться разве что ярым сторонникам сборной России. Куча ошибок, брака в передачах, сумбур и игра в одни ворота. Саудовская Аравия сыграла по-детски наивно. Такое впечатление, что свой лучший футбол они словно нарочно оставили в товарищеских матчах против Германии и других команд. Их игра была чем угодно – пародией, колхозом, детсадом – но не тем, что мы должны видеть на Мундиале.

Аравийцы напомнили себя в матче ЧМ-2002 против Германии (0:8). Это был какой-то тотальный фестиваль неправильных решений и фейлов. Защита "соколов пустыни" раз за разом делала день открытых дверей для сборной России. Как можно было 2-м игрокам прокатиться на пятой точке, когда забивал Черышев. Что это за синхронное плавание?





Возможно, команда Пицци просто недооценила слабых в спаррингах россиян и решила взять верх с позиции силы. Однако такие безрассудные действия только облегчили дело хозяев. Россия на самом деле тоже далеко не впечатлила, кроме некоторых проблесков индивидуального, которые приходили на кураже. Команда Черчесова так же ошибалась в защите, однако соперник была не того уровня, чтобы это использовать. Далее на ее пути станут Салах, Суарес и Кавани, поэтому эта победа может стать последней для трехцветных на ЧМ-2018.





Головин показал, за что его хотят гранды Европы

Единственная светлая голова из российского чемпионата. Александр Головин вел игру в середине поля, сделал 2 голевых паса и поставил эффектную точку, обведя стенку и перехитрив вратаря со штрафного. В Италии говорят, что Ювентус почти подписал его еще до старта ЧМ-2018, но всякие барсы и манчестеры могут после такого активизироваться.

Джокеры Черчесова

Черышев выдал едва ли не лучший матч в карьере. Опыт игры за Реал Мадрид пробудил в нем зверя. Два гола благодаря индивидуальному классу показали, что иногда травмы и вынужденные замены могут быть добром. При Дзагоеви такой фигни не было, извините за выражение. А вот Черышев и затем Дзюба показали свой фирменный футбол и отблагодарили Черчесова за доверие хотя бы в качестве первых запасных.

Интересные факты и мировые рекорды

Хозяин Кубка мира не выигрывал с разницей в минимум 5 голов уже 40 лет (Аргентина – Перу, 6:0).

Головин – первый в истории чемпионатов мира, кто забил 1 гол и оформил 2 ассиста в матче открытия турнира. Александр также первый в истории России, отличившийся прямым ударом со штрафного на ЧМ.

Черышев – первый, кто вышел на замену и забил гол в истории матчей открытия Чемпионата мира.

Дзюба забил спустя 88 секунд после выхода на замену. Это самый быстрый гол резервиста с 2002 года.

Россия впервые в истории ЧМ забила 2 гола головой за 90 минут. Саудовская Аравия пропустила 14 голов со второго этажа за свои 14 матчей на мундиалях.

Замена Дзагоева на 24-й минуте стала самой быстрой за всю историю дебютных матчей Кубка мира.

Это первая разгромная победа в истории инаугурационных матчей Чемпионата мира за 84 года.

ЧС-2018. Матч открытия. Группа A, 1 тур

Россия – Саудовская Аравия – 5:0

Голы: Газинский, 12, Черышев, 43, 90+1, Дзюба, 71, Головин, 90+4