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Россия – Саудовская Аравия – 5:0 – видео голов

14 июня 20:12 19976 Читати українською
Россия – Саудовская Аравия – 5:0 – видео голов
Россия – Саудовская Аравия – видео голов

Сборная России в Москве разбила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018 со счетом 5:0. Смотрите видео голов матча Россия – Саудовская Аравия.

В матче 1 тура чемпионата мира-2018 Россия принимала Саудовскую Аравию и победила со счетом 5:0.

На 12-й минуте матча счет открыли россияне усилиями Юрия Газинского, который отличился ударом головой и вывел свою команду вперед.

Россия разбила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018

На 43-й минуте матча Денис Черышев, который вышел на замену в середине первого тайма вместо травмированного Алана Дзагоева, ударом в ближнюю "девятку" удвоил преимущество сборной России.

На 71-й минуте Артем Дзюба после выхода на замену ударом головой довел счет до разгромного. Ассист на счету Головина.

Уже в компенсированное арбитром время россияне забили еще дважды – дубль красивым ударом оформил Черышев, а Головин ударом со штрафного поставил точку в поединке.

Обзор матча: Видео удалено по просьбе правообладателя

ЧМ-2018 1 тур

Россия - Саудовская Аравия: Четверг 14 июня 2018

Россия
Матч окончен
5 : 0
Саудовская Аравия
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