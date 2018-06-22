Россия – Саудовская Аравия – 5:0 – видео голов

Сборная России в Москве разбила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018 со счетом 5:0. Смотрите видео голов матча Россия – Саудовская Аравия.
В матче 1 тура чемпионата мира-2018 Россия принимала Саудовскую Аравию и победила со счетом 5:0.
На 12-й минуте матча счет открыли россияне усилиями Юрия Газинского, который отличился ударом головой и вывел свою команду вперед.
Россия разбила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018
На 71-й минуте Артем Дзюба после выхода на замену ударом головой довел счет до разгромного. Ассист на счету Головина.