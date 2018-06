Россия разгромила Саудовскую Аравию (5:0) в матче открытия ЧМ-2018. "Футбол 24" собрал более десяти комментариев от, в основном, украинских специалистов и болельщиков.

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

The president of Saudi Arabia and the captain at full-time after losing to Russia. #WorldCuppic.twitter.com/zQpIIVYYVT