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Росія – Хорватія: Модріч – найкращий гравець матчу

00:35 95 Читать на русском
Росія – Хорватія: Модріч – найкращий гравець матчу
Лука Модріч проти росіян / Getty Images

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модріч став найкращим гравцем матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 проти Росії.

Лука Модріч став найкращим гравцем матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 Росія – Хорватія, інформує офіційний сайт ФІФА.

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Капітан збірної Хорватії вивів свою команду в півфінал чемпіонату світу. У додатковий час Модріч виконав прекрасну подачу з кутового, асистувавши таким чином Віді. У серії післяматчевих пенальті хавбек Реала був точним.

У півфіналі Хорватія зустрінеться зі збірною Англії, яка дещо раніше впевнено пройшла шведів.

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ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Хорватія Хорватія ЧС 2018 Росія - Хорватія Лука Модріч Лука Модріч
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