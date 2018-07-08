Росія – Хорватія: Модріч – найкращий гравець матчу

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модріч став найкращим гравцем матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 проти Росії.

Лука Модріч став найкращим гравцем матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 Росія – Хорватія, інформує офіційний сайт ФІФА.

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Капітан збірної Хорватії вивів свою команду в півфінал чемпіонату світу. У додатковий час Модріч виконав прекрасну подачу з кутового, асистувавши таким чином Віді. У серії післяматчевих пенальті хавбек Реала був точним.

У півфіналі Хорватія зустрінеться зі збірною Англії, яка дещо раніше впевнено пройшла шведів.

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