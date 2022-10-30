Аталанта обыграла Эмполи в рамках 12-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Еще в первом тайме Аталанта могла сделать солидную заявку на победу, но Копмейнерс не смог удвоить преимущество, не забив пенальти. Однако во второй половине это вместо нидерландца сделал Лукман (правда, с игры). Адемола изысканно разобрался с защитой, как это любит делать Лео Месси.

Гол а-ля Месси помог Аталанте победить Эмполи – Малиновский в привычной роли, но с крутыми вспышками

Подопечные Джан Пьеро Гасперини без усилий добавили в свою копилку очередные три очка. Эмполи не сумел создать фавориту проблем, потерпев второе поражение подряд. Аталанта хотя бы временно поднялась на второе место в турнирной таблице.