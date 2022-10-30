Аталанта обіграла Емполі в рамках 12-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ще в першому таймі Аталанта могла зробити солідну заявку на перемогу, але Копмейнерс не зумів подвоїти перевагу, не забивши пенальті. Проте в другій половині це замість нідерландця зробив Лукман (щоправда, з гри). Адемола вишукано розібрався із захистом, як це любить робити Лео Мессі.

Гол а-ля Мессі допоміг Аталанті перемогти Емполі – Маліновський у звичній ролі, але з ефектними спалахами

Підопічні Джан П'єро Гасперіні без надзусиль додали у свою скарбничку чергові три очки. Емполі не зумів створити фавориту проблем, зазнавши другої поразки поспіль. Аталанта бодай тимчасово піднялася на друге місце в турнірній таблиці.