Команды обменялись голами в первом тайме, а после перерыва даже не думали останавливаться. Уэска усилиями Гарсии и Окадзаки получила вроде комфортное преимущество в два мяча. Японский ветеран напомнил о себе элегантным парашютом с 35 метров.

Гранада расписала ничью с Уэской в перестрелке с шестью голами, шедевром с центра поля и камбэком

Гранада умудрилась отыграться за две минуты. Защитники гостей дважды проигрывали второй этаж после подач с правого фланга – сначала на 88 минуте, а затем на 90-ой. Финальный свисток зафиксировал феерическую ничью 3:3.