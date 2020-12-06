Роскошный гол парашютом с 35 метров в видеообзоре перестрелки Гранада – Уэска – 3:3
18:13 - Читати українською
Гранада и Уэска поразвлекались в матче 12 тура Примеры. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.
43’ Луис Суарес
88’ Хорхе Молина
90’ Герман Санчес
Микель Рико 21’
Борха Гарсия 49’
Синдзи Окадзаки 82’
21’ Микель Рико
43’ Луис Суарес
49’ Борха Гарсия
82’ Синдзи Окадзаки
88’ Хорхе Молина
90’ Герман Санчес
Команды обменялись голами в первом тайме, а после перерыва даже не думали останавливаться. Уэска усилиями Гарсии и Окадзаки получила вроде комфортное преимущество в два мяча. Японский ветеран напомнил о себе элегантным парашютом с 35 метров.
Гранада расписала ничью с Уэской в перестрелке с шестью голами, шедевром с центра поля и камбэком
Гранада умудрилась отыграться за две минуты. Защитники гостей дважды проигрывали второй этаж после подач с правого фланга – сначала на 88 минуте, а затем на 90-ой. Финальный свисток зафиксировал феерическую ничью 3:3.
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