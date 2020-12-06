Розкішний гол парашутом з 35 метрів у відеоогляді перестрілки Гранада – Уеска – 3:3
18:13 - Читать на русском
Гранада та Уеска порозважались у матчі 12 туру Прімери. Дивіться відео голів і головних моментів зустрічі.
43’ Луїс Суарес
88’ Хорхе Моліна
90’ Герман Санчес
Мікель Ріко 21’
Борха Гарсія 49’
Сіндзі Окадзакі 82’
21’ Мікель Ріко
43’ Луїс Суарес
49’ Борха Гарсія
82’ Сіндзі Окадзакі
88’ Хорхе Моліна
90’ Герман Санчес
Команди обмінялися голами у першому таймі, а після перерви навіть не думали зупинятись. Уеска зусиллями Гарсії і Окадзакі здобула нібито комфортну перевагу у два м'ячі. Японський ветеран нагадав про себе елегантним парашутом з 35 метрів.
Гранада розписала нічию з Уескою у перестрілці з шістьма голами, шедевром з центру поля та камбеком
Гранада примудрилася відігратися за дві хвилини. Захисники гостей двічі програвали другий поверх після подач з правого флангу – спочатку на 88 хвилині, а потім на 90-ій. Фінальний свисток зафіксував феєричну нічию 3:3.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter