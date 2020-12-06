Гранада та Уеска порозважались у матчі 12 туру Прімери. Дивіться відео голів і головних моментів зустрічі.

Команди обмінялися голами у першому таймі, а після перерви навіть не думали зупинятись. Уеска зусиллями Гарсії і Окадзакі здобула нібито комфортну перевагу у два м'ячі. Японський ветеран нагадав про себе елегантним парашутом з 35 метрів.

Гранада розписала нічию з Уескою у перестрілці з шістьма голами, шедевром з центру поля та камбеком

Гранада примудрилася відігратися за дві хвилини. Захисники гостей двічі програвали другий поверх після подач з правого флангу – спочатку на 88 хвилині, а потім на 90-ій. Фінальний свисток зафіксував феєричну нічию 3:3.