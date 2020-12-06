Чемпионат Испании 2020/21, 12-й тур

Гранада – Уэска – 3:3

Голы: Суарес, 43, Молина, 88, Г. Санчес, 90 – Рико, 21, Б. Гарсия, 49, Окадзаки, 82

Осасуна – Бетис – начало в 17:15

Вильярреал – Эльче – начало в 19:30

Алавес – Реал Сосьедад – начало в 21:30

Программу дня открывал домашний поединок Гранады против Уэски. Гости открыли счёт в середине первого тайма усилиями Рико, которому удалось замкнуть подачу Рамиреса с левого фланга, однако перед самым перерывом хозяева ответили контратакой с выходом Суареса один на один – 1:1. Именно с этим счётом закончился первый тайм.

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На второй тайм андалусийцы бросили в бой Сольдадо и Эрреру, но через четыре минуты после возобновления игры точный удар Гарсии во второй раз вывел Уэска вперёд, а на 82-й несогласованность между голкипером и защитником была наказана голом Окадзаки с центра поля в пустые ворота – 1:3 . Впрочем, Гранада не сдалась, создав камбэк – это Молина и Санчес головой замкнули подачи с правого фланга на 88-й и 90-й минутах. 3:3! Сей счёт стал окончательным.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ