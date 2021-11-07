Десна уверенно обыграла Львов в поединке 14-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Львов – Десна на Футбол 24.

В первой половине команды не забивали, а сразу после перерыва Калитвинцев классным ударом с лёту вывел Десну вперед. Ближе к концу встречи Завийский забил второй мяч в ворота Львова, поставив точку во встрече. Удаление Романчука окончательно лишило львовян надежд хотя бы на гол престижа.

Десна уверенно обыграла Львов благодаря шедевру Калитвинцева – черниговцы прервали 5-матчевую серию без побед

Таким образом черниговцы набрали 21 пункт и поднялись на седьмое место, Львов с 10 очками остался в зоне вылета.