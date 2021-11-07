Десна впевнено переграла Львів у поєдинку 14-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Львів – Десна на Футбол 24.

У першій половині команди не забивали, а одразу по перерві Калітвінцев класним ударом з лету вивів Десну вперед. Ближче до кінця зустрічі Завійський забив другий м'яч у ворота Львова, поставивши крапку в зустрічі. Вилучення Романчука остаточно позбавило львів'ян надій хоча б на гол престижу.

Десна впевнено обіграла Львів завдяки шедевру Калітвінцева – чернігівці перервали 5-матчеву серію без перемог

Таким чином, чернігівці набрали 21 пункт та піднялись на сьоме місце, Львів з 10 очками залишився у зоні вильоту.