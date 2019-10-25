Роскошный финт перед победным голом хавбека Истанбула – момент дня в Лиге Европы

Полузащитник Истанбул Башакшехира Ирфан Кахведжи помог своей команде обыграть Вольфсберг (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Хавбек стал автором единственного гола в отчетном матче, поразив ворота австрийцев на 78-й минуте поединка.

Динамо – Копенгаген: Михайличенко проиграл дуэль тренеров, неожиданные игроки матча, странный судья и провал динамовца

За мгновение до того, как нанести решающий удар, Кахведжи эффектным финтом обыграл защитника соперника. Пресс-служба УЕФА признала этот эпизод лучшим моментом игрового дня в Лиге Европы.