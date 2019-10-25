toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - КОПЕНГАГЕН СЕНТ-ЭТЬЕН - АЛЕКСАНДРИЯ ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Роскошный финт перед победным голом хавбека Истанбула – момент дня в Лиге Европы

10:21 72 Читати українською
Роскошный финт перед победным голом хавбека Истанбула – момент дня в Лиге Европы
Ирфан Кахведжи / фото из соцсетей

Полузащитник Истанбул Башакшехира Ирфан Кахведжи помог своей команде обыграть Вольфсберг (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

78’ Ирфан Кахведжи
 
78’ Ирфан Кахведжи

Хавбек стал автором единственного гола в отчетном матче, поразив ворота австрийцев на 78-й минуте поединка.

Динамо – Копенгаген: Михайличенко проиграл дуэль тренеров, неожиданные игроки матча, странный судья и провал динамовца

За мгновение до того, как нанести решающий удар, Кахведжи эффектным финтом обыграл защитника соперника. Пресс-служба УЕФА признала этот эпизод лучшим моментом игрового дня в Лиге Европы.

blog_ava
Ювентус составил звездный шорт-лист из потенциальных трансферов на 2020 год
06:30
330
Теги
Лига Европы Видеоновости Ирфан Кахведжи Ирфан Кахведжи Истанбул Башакшехир - Андра Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
11
мин
Майнц
21:30
Кельн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук