Розкішний фінт перед переможним голом хавбека Істанбула – момент дня у Лізі Європи

Півзахисник Істанбул Башакшехіра Ірфан Кахведжі допоміг своїй команді обіграти Вольфсберг (1:0) у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

Хавбек став автором єдиного гола у звітному матчі, вразивши ворота австрійців на 78-й хвилині поєдинку.

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За мить до того, як нанести вирішальний удар, Кахведжі ефектним фінтом обіграв захисника суперника. Прес-служба УЄФА визнала цей епізод найкращим моментом ігрового дня у Лізі Європи.