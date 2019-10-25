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Розкішний фінт перед переможним голом хавбека Істанбула – момент дня у Лізі Європи

10:21 538 Читать на русском
Розкішний фінт перед переможним голом хавбека Істанбула – момент дня у Лізі Європи
Ірфан Кахведжі / фото із соцмереж

Півзахисник Істанбул Башакшехіра Ірфан Кахведжі допоміг своїй команді обіграти Вольфсберг (1:0) у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

78’ Ірфан Кахведжі
 
78’ Ірфан Кахведжі

Хавбек став автором єдиного гола у звітному матчі, вразивши ворота австрійців на 78-й хвилині поєдинку.

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За мить до того, як нанести вирішальний удар, Кахведжі ефектним фінтом обіграв захисника суперника. Прес-служба УЄФА визнала цей епізод найкращим моментом ігрового дня у Лізі Європи.

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Теги
Ліга Європи Відеоновини Ірфан Кахведжі Ірфан Кахведжі Істанбул Башакшехір - Вольфсберг Істанбул Башакшехір Істанбул Башакшехір
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