Розкішний фінт перед переможним голом хавбека Істанбула – момент дня у Лізі Європи

Ліга Європи — 11:30 52
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"Навіть таксисти знали, завдяки чому можна обіграти Копенгаген", або Київ – загадка природи: реакція на провал Динамо
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Яремчук та Шабанов потрапили у символічну збірну тижня в Лізі Європи за версією WhoscoredЛіга Європи — 11:13 280
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Україна зберегла десяте місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА завдяки внеску усіх своїх представників у єврокубкахЛіга чемпіонів — 09:55 1702
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Динамо – Копенгаген: Михайличенко програв тактичну дуель, несподівані гравці матчу ЛЄ, дивний суддя і провал динамівцяЛіга Європи — 03:20 17391
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Динамо – Копенгаген: післяматчева прес-конференція Олексія МихайличенкаЛіга Європи — 00:46 4668