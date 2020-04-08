Роналду заставляет любимую тренироваться под дождем и хвастается этим в сети

Похоже, в семье Криштиану перерывы между тренировками предназначены только для еды и сна.
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду решил побегать возле своего поместья на Мадейре, несмотря на дождь.
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За компанию 35-летний португалец взял свою девушку Джорджину Родригес. Любимая Роналду покоряла заезд к дому, а сам Криштиану снимал все на телефон.
Напомним, недавно форвард был замечен на прогулке с Джорджиной и детьми, несмотря на правила карантина.
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