Роналду постригся в условиях карантина – Криштиану доверил своей любимой самое дорогое

Похоже, скандал с нарушением карантина семейством Роналду сильно повлиял на форварда Ювентуса.
Криштиану Роналду решил подать пример своим поклонникам, и для этого пожертвовал самым дорогим – своей прической.
Роналду вляпался в очередной скандал – Криштиану с возлюленной и детьми нарушил изоляцию
35-летний португалец опубликовал видео, на котором Джорджина Родригес стрижет своего возлюбленного. "Оставайтесь дома и будьте стильными", – подписал видео Криштиану.
Напомним, недавно папарацци поймали Роналду, который вместе со свое женой и детьми прогуливались по Мадейре несмотря на карантин.
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