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Роналду постригся в условиях карантина – Криштиану доверил своей любимой самое дорогое

17:06 63 Читати українською
Роналду постригся в условиях карантина – Криштиану доверил своей любимой самое дорогое
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Фото из открытых источников

Похоже, скандал с нарушением карантина семейством Роналду сильно повлиял на форварда Ювентуса.

Криштиану Роналду решил подать пример своим поклонникам, и для этого пожертвовал самым дорогим – своей прической.

Роналду вляпался в очередной скандал – Криштиану с возлюленной и детьми нарушил изоляцию

35-летний португалец опубликовал видео, на котором Джорджина Родригес стрижет своего возлюбленного. "Оставайтесь дома и будьте стильными", – подписал видео Криштиану.

Напомним, недавно папарацци поймали Роналду, который вместе со свое женой и детьми прогуливались по Мадейре несмотря на карантин.

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коронавирус Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Видеоновости
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