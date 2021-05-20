Роналду заснул с "любимым" Кубком Италии после победы над Малиновским и Ко
10:28 - Читати українською
Криштиану Роналду доволен очередным пополнением своей коллекции трофеев.
завершено
88’ Рафаэль Толои
Деян Кулусевски 31’
Федерико Кьеза 73’
31’ Деян Кулусевски
73’ Федерико Кьеза
88’ Рафаэль Толои
После победы над Аталантой в финале Кубка Италии (2:1) форвард Ювентуса опубликовал фотографию, на которой спит, нежно "обняв" трофей.
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"Очень рад выиграть еще один титул на службе у этого замечательного клуба! До конца! Вперед, Ювентус!" – написал Роналду в другой Instagram-публикации.
Добавим, что для португальца этот трофей стал 5-м с Ювентусом и 34-м всего в карьере.
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