После победы над Аталантой в финале Кубка Италии (2:1) форвард Ювентуса опубликовал фотографию, на которой спит, нежно "обняв" трофей.

Малиновский забил пушечный гол – видеообзор финала Кубка Италии Аталанта – Ювентус – 1:2

"Очень рад выиграть еще один титул на службе у этого замечательного клуба! До конца! Вперед, Ювентус!" – написал Роналду в другой Instagram-публикации.

Добавим, что для португальца этот трофей стал 5-м с Ювентусом и 34-м всего в карьере.

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