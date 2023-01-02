В контракте 37-летнего португальца с Аль-Насром есть интересный пункт, утверждает Marca.

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Если Ньюкасл гарантирует себе место в ЛЧ по итогам сезона, то Роналду летом может уйти в аренду к "сорокам". Клубом АПЛ владеет Саудовский инвестиционный фонд, имеющий хорошие связи с боссами Аль-Насра. Роналду согласился выступать в Саудовской Аравии, но все еще стремится улучшить свои рекорды в главном турнире Европы.

Напомним, Роналду еще летом хотел присоединиться к участнику ЛЧ, однако соответствующих предложений не получил.

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