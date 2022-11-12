Форвард МЮ та збірної Португалії Кріштіану Роналду в одному з інтерв'ю обіцяв повісити бутси на цвях.

Фрагмент розмови опублікований у нещодавно презентованій книжці французького журналіста Тьєррі Маршана, повідомляє L'Equipe.

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"Коли досягаєш успіху, залишатися у своїй "бульбашці" легко, не виходячи із зони комфорту. Я наважився переїхати до Турина, змінити клуб, чемпіонат, футбольну культуру.

Я наражав себе на небезпеку. Пішов на цей ризик, який, я певен, коштував мені "Золотого м'яча". Якщо Мессі виграє цьогорічну нагороду, піду з футболу", – заявив Роналду у 2019-му. Тоді найпрестижніша нагорода якраз дісталась аргентинцеві.

Загалом у Ліонеля 7 "Золотих м'ячів", а у Кріштіану – 5. Останній трофей португальський нападник здобував ще у 2017 році.

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