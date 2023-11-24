Чемпионат Саудовской Аравии вернулся очень насыщенным игровым днем. Очередные голы Криштиану Роналду и три пропущенных гола командой Игора Йовичевича в добавленное время.

Чемпионат Саудовской Аравии, 14 тур

Аль-Иттифак – Аль-Иттихад – 1:1

Голы: Вейналдум, 41 – Хамдалла, 54

Аль-Таавон – Аль-Рияд – 1:2

Голы: Педру, 4 – Аль Аббас, 72, Туре, 90+10 (пен.)

Нереализованный пенальти: Барроу, 56 (А-Т)

Удаление: Адам, 62 – Аль Швирех, 90+11

Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0

Голы: Аль-Наджеи, 13, Роналду, 77, 80

Аль-Тайи – Аль-Раэд – 4:3

Голы: Менса, 45, 90+9 (оба – пен.), Аль-Фахад, 90+2 (аг), Мисиджан, 90+10 – Тавареш, 12 (пен.), Сунбуль, 27, Эль-Баркауи, 72

Удаление: Аль Беше, 45+1 (А-Р)

Марсело Гальярдо дебютировал во главе Аль-Иттихада с ничьей против Аль-Иттифака Стивена Джеррарда. Младшие экс-звезды Ливерпуля обменялись результативными действиями – Вейналдум забил, Фабинью ассистировал.

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Аль-Таавон был приятным открытием на старте сезона, но в последних 5 турах набрал всего 3 очка. Очередной неудачей стало домашнее поражение от Аль-Рияда.

Аль-Наср не испытал никаких проблем с Аль-Ахдудом. Разгром начал Аль-Наджеи, а Роналду оформил дубль под занавес встречи. Особого внимания стоит второй гол Криша – невероятная дуга с 30 метров.

Игор Йовичевич уверенно шагал ко второй победе подряд, но не суждено. Его Аль-Раэд в компенсированное время умудрился превратить 3:1 в 3:4 против прямого конкурента за выживание. Команда экс-тренера Шахтера остается в зоне вылета.

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