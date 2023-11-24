Роналду забил шедевр, Йовичевич проиграл 3:4 в бешеном сражении аустайдеров, ничья Джеррарда и нового тренера Бензема
Чемпионат Саудовской Аравии вернулся очень насыщенным игровым днем. Очередные голы Криштиану Роналду и три пропущенных гола командой Игора Йовичевича в добавленное время.
Чемпионат Саудовской Аравии, 14 тур
Аль-Иттифак – Аль-Иттихад – 1:1
Голы: Вейналдум, 41 – Хамдалла, 54
Аль-Таавон – Аль-Рияд – 1:2
Голы: Педру, 4 – Аль Аббас, 72, Туре, 90+10 (пен.)
Нереализованный пенальти: Барроу, 56 (А-Т)
Удаление: Адам, 62 – Аль Швирех, 90+11
Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0
Голы: Аль-Наджеи, 13, Роналду, 77, 80
Аль-Тайи – Аль-Раэд – 4:3
Голы: Менса, 45, 90+9 (оба – пен.), Аль-Фахад, 90+2 (аг), Мисиджан, 90+10 – Тавареш, 12 (пен.), Сунбуль, 27, Эль-Баркауи, 72
Удаление: Аль Беше, 45+1 (А-Р)
Марсело Гальярдо дебютировал во главе Аль-Иттихада с ничьей против Аль-Иттифака Стивена Джеррарда. Младшие экс-звезды Ливерпуля обменялись результативными действиями – Вейналдум забил, Фабинью ассистировал.
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Аль-Таавон был приятным открытием на старте сезона, но в последних 5 турах набрал всего 3 очка. Очередной неудачей стало домашнее поражение от Аль-Рияда.
Аль-Наср не испытал никаких проблем с Аль-Ахдудом. Разгром начал Аль-Наджеи, а Роналду оформил дубль под занавес встречи. Особого внимания стоит второй гол Криша – невероятная дуга с 30 метров.
Игор Йовичевич уверенно шагал ко второй победе подряд, но не суждено. Его Аль-Раэд в компенсированное время умудрился превратить 3:1 в 3:4 против прямого конкурента за выживание. Команда экс-тренера Шахтера остается в зоне вылета.
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