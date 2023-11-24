Чемпіонат Саудівської Аравії повернувся дуже насиченим ігровим днем. Чергові голи Кріштіану Роналду і три пропущені голи командою Ігора Йовічевіча в доданий час.

Чемпіонат Саудівської Аравії, 14 тур

Аль-Іттіфак – Аль-Іттіхад – 1:1

Голи: Вейналдум, 41 – Хамдалла, 54

Аль-Таавон – Аль-Ріяд – 1:2

Голи: Педру, 4 – Аль Аббас, 72, Туре, 90+10 (пен.)

Нереалізований пенальті: Барроу, 56 (А-Т)

Вилучення: Адам, 62 – Аль Швірех, 90+11

Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0

Голи: Аль-Наджеї, 13, Роналду, 77, 80

Аль-Таі – Аль-Раед – 4:3

Голи: Менса, 45, 90+9 (обидва – пен.), Аль-Фахад, 90+2 (аг), Місіджан, 90+10 – Тавареш, 12 (пен.), Сунбуль, 27, Ель-Баркауї, 72

Вилучення: Аль Беше, 45+1 (А-Р)

Марсело Гальярдо дебютував на чолі Аль-Іттіхада з нічиєї проти Аль-Іттіфака Стівена Джеррарда. Молодші екс-зірки Ліверпуля обмінялися результативними діями – Вейналдум забив, Фабінью асистував.

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Аль-Таавон був приємним відкриттям на старті сезону, але в останніх 5 турах набрав усього 3 очки. Черговою невдачею стала домашня поразка від Аль-Ріяда.

Аль-Наср не відчув жодних проблем з Аль-Ахдудом. Розгром розпочав Аль-Наджеї, а Роналду оформив дубль під завісу зустрічі. Особливої уваги вартий другий гол Кріша – неймовірна дуга з 30 метрів.

Ігор Йовічевіч впевнено крокував до другої перемоги поспіль, але не судилося. Його Аль-Раед у компенсований час примудрився перетворити 3:1 на 3:4 проти прямого конкурента за виживання. Команда екс-тренера Шахтаря залишається у зоні вильоту.

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