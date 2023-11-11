Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду записал в свой актив очередное результативное действие, забив в ворота Аль-Вехды в 13-м туре саудовской Про-лиги.

Саудовская Аравия, 13 тур

Аль-Вехда – Аль-Наср – 1:3

Голы: Ансельмо, 81 – Теллес, 11, Амри, 39, Роналду, 50

Аль-Наср продолжает преследовать Аль-Хиляль, который лидирует в саудовской Про-лиге. В 13 туре соперником Криштиану и Ко стала Аль-Вехда.

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Уже на 11-й минуте Алекс Теллес открыл счет, до перерыва Амри удвоил его. А во втором тайме забил и Роналду. Игроки Аль-Вехды пытались выйти через пас от своих ворот. Защитник неудачно выбил, попав в футболиста Аль-Насра. Мяч, в итоге, оказался в Роналду, который пробил между ног вратарю.

Хозяева отыграли один гол, но слишком поздно. Арбитр зафиксировал победу команды Криштиану со счетом 3:1.

Сейчас Аль-Наср находится на второй строчке с 31 баллом. У Аль-Хиляля на два очка больше, а Аль-Вехда находится на девятом месте с 16 пунктами.

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