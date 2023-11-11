Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду записав у свій актив чергову результативну дію, забивши у ворота Аль-Вехди у 13 турі саудівської Про-ліги.

Саудівська Аравія, 13 тур

Аль-Вехда – Аль-Наср – 1:3

Голи: Ансельмо, 81 – Теллес, 11, Амрі, 39, Роналду, 50

Аль-Наср продовжує переслідувати Аль-Хіляль, який лідирує в саудівській Про-лізі. В 13 турі суперником Кріштіану і Ко стала Аль-Вехда.

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Вже на 11 хвилині Алекс Теллес відкрив рахунок, до перерви Амрі подвоїв його. А в другому таймі забив і Роналду. Гравці Аль-Вехди намагалися вийти через пас від своїх воріт. Захисник невдало вибив, влучивши в футболіста Аль-Насра. М'яч, у підсумку, опинився у Роналду, який пробив поміж ніг воротарю.

Господарі відіграли один гол, але занадто пізно. Арбітр зафіксував перемогу команди Кріштіану з рахунком 3:1.

Наразі Аль-Наср перебуває на другій сходинці з 31 балом. У Аль-Хіляля на два очки більше, а Аль-Вехда перебуває на дев'ятому місці з 16 пунктами.

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