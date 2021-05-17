Роналду вывозит свой автопарк из Турина – португалец "намекнул", где продолжит карьеру
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду подогревает слухи о возможном уходе из туринского клуба.
В сеть попало видео, на котором семь суперкаров Криша грузят работники транспортной компании Rodo Cargo. Интересно, что главный офис фирмы находится в Лиссабоне.
Агент Роналду отреагировал на заявление матери Криштиану о переходе португальца в Спортинг
Такие действия звездного игрока могут свидетельствовать о возможном переходе в лиссабонский Спортинг ближайшим летом. Ранее мать Роналду уже заявляла, что убедит сына перебраться в лагерь "львов".
Напомним, что 36-летний форвард в текущем сезоне провел за Ювентус 43 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с "бьянконери" действует до лета 2022 года.
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#CR7 trasloca le 7 supercar dal suo garage di Torino via Roclo Cargo, azienda trasporti di Lisbona ️— Giacomo Scutiero (@SCUtweet) May 17, 2021
Vuol dire tutto? Vuol dire niente?
(Video @persemprecalcio) pic.twitter.com/qX9moM93mr