"Криштиану гордится титулом, завоеванным Спортингом, что он публично продемонстрировал. Но пока его карьерные планы не связаны с Португалией", – лаконично ответил Мендеш в комментарии изданию Record.

"Я уговорю Криштиану и он будет здесь": мама Роналду заверила, что форвард перейдет в Спортинг

Напомним, после победы Спортинга в чемпионате Португалии мать Роналду заявила, что убедит своего сына вернуться на родину в летнее трансферное окно.

Заметим, что Спортинг стал чемпионом Португалии впервые за 19 лет. Именно в этом клубе Криштиану Роналду начинал свою карьеру, а в 2003-м перебрался в Манчестер Юнайтед. Ради возвращения в Португалию CR7 может значительно сократить свои финансовые аппетиты – сейчас нападающий зарабатывает 30 млн евро за сезон.

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