Дербі д'Італія в Турині, вирішальний матч Кубка Англії, двобій за трон Риму, легендарне Класіко в Більбао та німецька битва за медалі в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Ювентус – Інтер

15 травня, 19:00. Турин, Альянц Стедіум

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: П'ємонтська земля прийме чергове Всеіталійське дербі. Звітний двобій із турнірної точки зору важливіший для Ювентуса. Туринці продовжують боротьбу за зону Ліги чемпіонів, аби їхній сезон не став найгіршим за останнє десятиліття. Становище "Старої синьйори" хитке – їм треба перемагати у фінальних двох турах і сподіватися на осічки конкурентів.

Аталанта – Беневенто: Маліновський ефектно продовжує гольову аномалію, Індзагі без шансів, а ЛЧ наближається

Посеред тижня Юве обіграв Сассуоло, але переконати оглядачів у повному одужанні не зумів. Натомість Інтер після дострокового оформлення Скудетто грає у власне задоволення. У таборі "нерадзуррі" прекрасна атмосфера, кожен отримує ігрову практику, а на полях Серії А злагоджена машина Конте продовжує змітати опонентів. Додатково налаштовувати міланців вожаку "нерадзуррі" (легенді Юве, до слова) на завжди принциповий матч не треба – буде бій.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Лестер – Челсі

15 травня, 19:15. Лондон, Вемблі

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Культова арена в серці британської столиці знову прийме фінал найстарішого клубного турніру планети. За Кубок Англії цьогоріч позмагаються два претенденти на місце в зоні ЛЧ. Очна зустріч Лестера та Челсі припала на час, коли колективи перебувають на різних полюсах. "Лисиці" здали в квітні-травні, програвши 3 з семи матчів Прем'єр-ліги. Та й перемоги над резервістами МЮ і Крістал Пелас хлопці Роджерса здобули натужно. Зате справи "синіх" під керівництвом Тухеля пішли вгору. Навряд у момент звільнення Лемпарда взимку хтось міг повірити, що лондонці зіграють у фіналі Ліги чемпіонів. Безжальна машина, збудована німецьким фахівцем, ще додаватиме. Та для перемоги над Лестером у його нинішній формі достатньо наявного рівня організованості та сприйняття ідей Тухеля.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Рома – Лаціо

15 травня, 21:45. Рим, Стадіо Олімпіко

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Римські команди в дербі продовжать битися за власний престиж. Лаціо зберігає лише математичні шанси на Лігу чемпіонів і вже гарантував собі 5-те місце в Серії А. Проте, "орли" можуть остаточно зіпсувати сезон найпринциповішому опоненту. Поразка Роми може призвести до втрати навіть посередньої 7-ї позиції, а в дебютний розіграш Ліги конференцій застрибне веселий Сассуоло. "Вовки" відверто кризові – за 10 турів команда Фонсеки здобула лише дві перемоги та, вочевидь, готується до буремного літа з приходом ексцентричного Моурінью. Нинішній керманич Роми і хотів би гучно грюкнути дверима, але зіпсований мікроклімат і постійні сутички з сенаторами команди роблять фактично неможливим сценарій "бою за тренера".

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Атлетік – Реал

16 травня, 19:30. Більбао, Сан Мамес

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Ще одне Класіко іспанської Ла Ліги затьмарила епідемія травм в обох командах. Краще з таким викликом впорався Зідан. Мадридський Реал, попри кадрову катастрофу, продовжує претендувати на чемпіонський титул і дійшов до півфіналу ЛЧ. Щоправда, права на осічку "вершкові" більше не мають. І Атлетік, і Вільяреал у фінальному турі мадридці повинні перемагати. Із басками рахунки особливі. Реал у січні поступився "левам" у рамках 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії, а втішатися програшем майбутньому переможцю турніру можуть хіба в Україні. Атлетік, звісно, попсує нерви мадридцям і спробує втягнути гостей у позиційний двобій у центрі поля. Але турнірні перспективи Реала та водночас їхня відсутність для басків роблять Королівський клуб однозначним фаворитом.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

РБ Лейпциг – Вольфсбург

16 травня, 21:30. Лейпциг, Ред Булл Арена

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: "Інша" Бундесліга продовжує боротьбу за медалі на фоні дострокового чемпіонства Баварії. РБ Лейпциг у рідній Саксонії може закрити всі запитання щодо віце-чемпіона Німеччини. "Червоні бики" мають 4-очковий гандикап перед Вольфсбургом і розлючені розгромом у фіналі Кубка проти Борусії Д (1:4). Та "вовки" в нинішньому сезоні – міцний горішок. Лейпциг у першому колі лише врятував нічию із командою Гласнера. Вольфсбург, однак, чередує переможні матчі з невдачами й навряд зможе втримати ворота сухими. Мають "вовки" і забивати, а ймовірна нічия на Ред Булл Арені тільки загострить боротьбу за фініш у зоні Ліги чемпіонів, де на дві вакантні путівки залишилося троє претендентів.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Борусія Д розгромила Лейпциг і взяла Кубок Німеччини – нещадні Санчо і Холанд, а Нагельсманн їде в Баварію безтрофейним