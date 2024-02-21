В этом месяце Роналду исполнилось 39 лет, но он намерен продолжать выступать на самом высоком уровне. Как информирует Goal.com, у португальца есть чёткий план касательно своего будущего.

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Действующий контракт Роналду с Аль-Насром рассчитан до лета 2025 года, и он планирует его продлить. Сообщается, что Криштиану хочет продолжить защищать цвета саудовского клуба как минимум до лета 2026 года – Роналду хочет сыграть ещё на одном чемпионате мира, который состоится в США и Мексике.

В текущем сезоне на счету КР7 26 голов в 27 матчах за желто-синих во всех турнирах. Согласно условиям контракта, Роналду ежегодно зарабатывает в Саудовской Аравии 200 млн евро. Ранее Криштиану неоднократно заявлял о желании завершить игровую карьеру в родном Спортинге.

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