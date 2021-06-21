"Думаю, такое поведение – это нонсенс. Он перебрасывает мяч, делает вид, что собирается его поймать руками, отбрасывает назад и отводит взгляд. Конечно, это эффектно, и мы знаем, что он может такое сделать. Но таким образом он унижает соперника.

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Впрочем, теперь он выглядит дураком. Финт был при счете 1:0 в пользу Португалии, но что в итоге? Роналду выглядит дураком. Хотелось бы спросить немецких игроков, что они об этом думали. Конечно, они это заметили. Этот момент дал им дополнительный стимул для камбека. И чего добился Роналду? Возможно, именно с этого момента и начались их проблемы", – цитирует Хаманна Daily Mail.

Добавим, что Роналду в матче с немцами отличился голом и ассистом, однако это не спасло Португалию от поражения (2:4).

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