Защитник Аталанты и сборной Германии Робин Госенс имел дополнительный повод для радости после победы над Португалией (4:2) во втором туре Евро.

В свое время одноклубник Малиновского имел неприятный инцидент с главной звездой португальцев – Криштиану Роналду. После матча Ювентуса и Аталанты немец попросил футболку Криша, но тот даже не посмотрел в его сторону. Госенс признался, что в тот момент чувствовал себя униженным.

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Сладкая месть наступила на Евро-2020. Германия уверенно разобралась с Португалией, а латераль Аталанты стал главным героем – гол+два ассиста. "На этот раз я не просил у Роналду футболки", – цитирует радостного Госенса Football Italia.

Добавим, что в последнем туре группового этапа Германия встретится с Венгрией (23 июня), а португальцы будут играть против Франции.

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