Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду продемонстрировал, почему считается одним из лучших игроков современности в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Германии.

В одном из моментов поединка Роналду корпусом оттеснил Хуммельса от мяча, а затем Криштиану пришлось обыгрывать Рюдигера.

Португалия – Германия – 2:4 – видео голов и обзор матча

Получилось довольно эффектно и эффективно – португалец сначала перебросил мяч над защитником, а затем отдал точный пас пяткой, не глядя на партнера. Эта передача признана лучшим моментом вчерашнего игрового дня по версии УЕФА.

Добавим, что даже такие передачи не помогли Португалии обыграть Германию – Бундестим отпраздновала результативную победу (4:2) благодаря роскошному перформансу Госенса.

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