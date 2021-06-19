Матч и онлайн-трансляция Португалия – Германия стартовал в 19:00 по Киеву. Поединок принимала мюнхенская Альянц Арена. Немцы после поражения от Франции с автоголом Матса Хуммельса расположились на последнем месте группы F с нулем очков. Португалия в первом туре разгромила Венгрию в Будапеште (3:0).

В стартовом матче второго тура квартета Венгрия сенсационно отобрала очки у Франции и отправила Бундестим на последнюю строчку турнирной таблицы. Соответственно, Германия должна была идти ва-банк ради победы а вот ничья вполне устраивала португальцев, которые в таком случае набирали 4 пункта после двух туров в "группе смерти".

Венгрия удержала сенсационную ничью с Францией на Евро-2020

И Йоахим Лёв, и Сантуш не сделали ни одной замены в стартовых составах, доверившись тем же исполнителям, что и в первом туре. Игра началась в динамичном темпе фактически без разведки и уже на 5-й минуте мяч влетел в ворота Португалии. Робин Госенс ​​в падении забил гол, но радость Бундестим длилась недолго. Серж Гнабри залез в крохотный офсайд, поэтому взятие ворот было справедливо отменено. Активнее выглядели немцы в первые минуты – оно и не удивительно, учитывая турнирные расклады.

На 10-й минуте Германия создала еще один момент, но Патрисиу спас португальцев после дальнего удара Хаверца. Гнабри был первым на добивании, но не решился на удар с острого угла и шанс был упущен. Откровенно "плыли" подопечные Сантуша в первые минуты – Бундестим была значительно мощнее. Кроос стрелял в касание после паса Госенса, однако отчаянный подкат защитника отвел угрозу.

Португалия – Германия – видео голов

По такой игре гол Португалии стал крайне нелогичным. На 15-й минуте немцы неудачно разыграли угловой, Бернарду разогнал контратаку пасом на Жоту. Игрок Ливерпуля классно принял мяч на грудь, после чего покатил на Роналду, который забил свой 3-й гол на Евро и впервые в своей карьере поразил ворота Германии. 1:0 – крайне не по игре действующие чемпионы вышли вперед.

И могли забить во второй раз! Рубен Диаш из пределов вратарской решил сбросить параллельно линии ворот, хотя вполне мог и пробивать. Супершанс не использовал защитник Манчестер Сити. Пропущенный гол стал своеобразным холодным душем для Бундестим. Значительно меньше начала атаковать команда Лева после гола Роналду.

Но все же достигла своего на 35-й минуте. Кай Хаверц в касание замкнул прострел Госенса. Хавбек Челси опередил Диаша и сравнял счет. 1:1! Как показал повтор, мяч влетел в сетку именно от защитника Ман Сити, которого позже и записали автором гола. И тут же Германия вышла вперед – Геррейро поразил собственные ворота после прострела Киммиха! Нокдаун для Португалии, которой срочно нужен перерыв. На последних секундах Гнабри накрутил Пепе и мог забивать третий, но Патрисиу выдал классный сейв. Фантастические качели и роскошный первый тайм!

С первых секунд второго тайма вместо Бернарду Силвы вышел Ренату Санчеш. Замена не сыграла – буквально через 5 минут счет стал 3:1 в пользу команды Лёва. Быстрая атака немцев завершилась ударом Хаверца в пустые ворота. Кай опередил Гнабри, который был в офсайде, и переправил мяч в сетку. И снова отметим Госенса, который записал в свой актив второй голевой пас.

На 60-й минуте забил и сам защитник Аталанты. Госенс из пределов вратарской головой замкнул подачу Киммиха. Фантастический матч от левого защитника Бундестим! Тут же Лёв снял героя матча, держа в голове следующий матч против Венгрии.

Впрочем, праздновать победу было рано. Португалия сократила отставание после стандарта. Моутинью подал, Роналду сбросил на дальнюю штангу, где Жота опередил Рюдигера и буквально занес мяч в ворота. VAR подтвердил легитимность гола.

Португалия большими пошла в атаку и была близка к третьему мячу, но Ренату Санчеш из-за пределов штрафной проверил на прочность штангу ворот Нойера. Это был последний реальный голевой момент у ворот Бундестим. Команда Лёва отвела игру от своих ворот и даже могла забивать, но удар Горецки был неточен. В итоге, 4:2.

Германия одержала крайне важную победу и обошла Португалию в турнирной таблице, поднявшись на второе место с тремя очками. У Франции 4 балла, венгры набрали один пункт. 23 июня немцы сыграют с Венгрией и в случае победы выйдут в 1/8 финала, а Франция встретится с Португалией.

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