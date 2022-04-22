Кілька днів тому Кріштіану Роналду пережив важку подію. Джорджина знову стала мамою, але одне з новонароджених немовлят померло – вижила лише дівчинка. Сьогодні сім'я возз'єдналася у своєму домі.

Роналду повернувся до тренувань з МЮ після смерті новонародженого сина

"Дім, милий дім. Джіо і наша крихітка нарешті разом з нами. Ми хочемо подякувати всім за добрі слова та жести. Ваша підтримка дуже важлива, і ми всі відчули любов і повагу, які ви проявляєте до нашої родини. Тепер настав час бути вдячними за нове життя у цьому світі", – написав Роналду в соцмережах.

Нагадаємо, португалець через смерть сина пропустив виїзний поєдинок проти Ліверпуля, який завершився розгромом Манчестер Юнайтед 0:4. Однак Роналду не випав із тренувального процесу. Кріштіану був відсутній у розташуванні команди лише день.

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