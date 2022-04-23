Нападающий Криштиану Роналду вернулся сразу в стартовый состав "красных дьяволов".

Роналду впервые показал новорожденную дочь и поблагодарил за поддержку после смерти сына

Несколько дней назад португалец пережил страшную трагедию – умер его новорожденный сын. Форвард пропустил матч против Ливерпуля (0:4), но нашел в себе силы поскорее помочь команде. В то же время Харри Магуайр остался на скамье запасных. Капитан МЮ имел свои бытовые трудности на фоне сокрушительной критики за слабую игру.

Добавим, что игра начнется в 14:30. Арсенал идет на пятой строчке с 57 очками, у Манчестер Юнайтед на 3 пункта меньше и на один сыгранный тур больше.

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