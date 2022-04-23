Нападник Кріштіану Роналду повернувся відразу у стартовий склад "червоних дияволів".

Роналду вперше показав новонароджену доньку і подякував за підтримку після смерті сина

Кілька днів тому португалець пережив страшну трагедію – помер його новонароджений син. Форвард пропустив матч проти Ліверпуля (0:4), але знайшов у собі сили якомога швидше допомогти команді. Натомість Харрі Магуайр залишився на лаві запасних. Капітан МЮ мав свої побутові труднощі на тлі нищівної критики за слабку гру.

Додамо, що гра розпочнеться о 14:30. Арсенал йде на п'ятій сходинці з 57 очками, у Манчестер Юнайтед на 3 пункти менше і на один зіграний тур більше.

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий