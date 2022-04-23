Неизвестные отправили капитану "красных дьяволов" письмо с сообщением о заминировании дома, в котором осталась жена – Ферн.

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"Это было воспринято очень серьезно. Харри и его партнерам регулярно угрожают смертью в социальных сетях, но это было другое. В электронном письме написали, что в его дом заложены три бомбы."Покинь Манчестер Юнайтед в течение 72 часов или мы подорвём твою семью", – такие угрозы, пропитанные ненавистью и оскорблениями.

Ферн была в истерике, она больше не чувствует себя в безопасности. С нее хватит достаточно издевательств над Харри. Это жестоко, это касается близких людей и переходит все границы адекватности", – The Sun цитирует человека из близкого окружения Магуайра.

Соответствующие службы уже провели две проверки дома, но не обнаружили ничего опасного. Жена временно переместилась к родственникам, а Магуайр даже тренировался с командой на неделе. Правда, участие центрбека в нынешнем матче против Арсенала почти исключено.

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