Роналду в очередной раз признали лучшим игроком года в Португалии

Звездный нападающий Ювентуса пока не имеет конкурентов на родине.

Криштиану Роналду получил титул лучшего португалського игрока года, информирует A Bola.

ФИФА объявила трех номинантов на звание лучшего игрока сезона 2018/19

Лидера Ювентуса отметили на церемонии вручения наград Quinas de Ouro, которую проводит Федерация футбола Португалии. Роналду опередил таких игроков, как Жоау Фелиш (Атлетико), Бруну Фернандеш (Спортинг), Бернарду Силва (Манчестер Сити) и Рубен Невеш (Вулверхэмптон). Это уже десятая подобная награда для 34-летнего португальца.

Роналду отказался носить на футболке значок лучшего игрока Серии А – благородная причина

Напомним, в этом году Роналду вместе с родной сборной победил в Лиге наций. В финале "команда избранных" переиграла Нидерланды со счетом 1:0.