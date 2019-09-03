toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Португалия
ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Роналду в очередной раз признали лучшим игроком года в Португалии

12:33 47 Читати українською
Роналду в очередной раз признали лучшим игроком года в Португалии
Криштиану Роналду / Reuters

Звездный нападающий Ювентуса пока не имеет конкурентов на родине.

Криштиану Роналду получил титул лучшего португалського игрока года, информирует A Bola.

ФИФА объявила трех номинантов на звание лучшего игрока сезона 2018/19

Лидера Ювентуса отметили на церемонии вручения наград Quinas de Ouro, которую проводит Федерация футбола Португалии. Роналду опередил таких игроков, как Жоау Фелиш (Атлетико), Бруну Фернандеш (Спортинг), Бернарду Силва (Манчестер Сити) и Рубен Невеш (Вулверхэмптон). Это уже десятая подобная награда для 34-летнего португальца.

Роналду отказался носить на футболке значок лучшего игрока Серии А – благородная причина

Напомним, в этом году Роналду вместе с родной сборной победил в Лиге наций. В финале "команда избранных" переиграла Нидерланды со счетом 1:0.

blog_ava
Шахтер подписал игрока сборной Бразилии U-21
00:40
888
Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия Португалия Португалия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Икарди перебрался в ПСЖ
    Франція — 00:04663 Икарди перебрался в ПСЖ
1
дн
:
2
час
:
47
мин
Минай
17:00
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук