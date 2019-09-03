Роналду вкотре визнали найкращим гравцем року в Португалії

Зірковий нападник Ювентуса наразі не має конкурентів на батьківщині.

Кріштіану Роналду отримав титул найкращого португалського гравця року, інформує A Bola.

ФІФА оголосила трьох номінантів на звання найкращого гравця сезону 2018/19

Лідера Ювентуса відзначили на церемонії вручення нагород Quinas de Ouro, яку проводить Федерація футболу Португалії. Роналду випередив таких гравців, як Жоау Феліш (Атлетіко), Бруну Фернандеш (Спортінг), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті) та Рубен Невеш (Вулверхемптон). Це вже десята подібна нагорода для 34-річного португальця.

Роналду відмовився носити на футболці відзнаку найкращого гравця Серії А – благородна причина

Нагадаємо, цьогоріч Роналду разом з рідною збірною переміг у Лізі націй. У фіналі "команда обраних" переграла Нідерланди з рахунком 1:0.