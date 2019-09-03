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Роналду вкотре визнали найкращим гравцем року в Португалії

12:33 168 Читать на русском
Роналду вкотре визнали найкращим гравцем року в Португалії
Кріштіану Роналду / Reuters

Зірковий нападник Ювентуса наразі не має конкурентів на батьківщині.

Кріштіану Роналду отримав титул найкращого португалського гравця року, інформує A Bola.

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Лідера Ювентуса відзначили на церемонії вручення нагород Quinas de Ouro, яку проводить Федерація футболу Португалії. Роналду випередив таких гравців, як Жоау Феліш (Атлетіко), Бруну Фернандеш (Спортінг), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті) та Рубен Невеш (Вулверхемптон). Це вже десята подібна нагорода для 34-річного португальця.

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Нагадаємо, цьогоріч Роналду разом з рідною збірною переміг у Лізі націй. У фіналі "команда обраних" переграла Нідерланди з рахунком 1:0.

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Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Португалія Португалія
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