Атмосфера в сборной Португалии перед чемпионатом мира оставляет желать лучшего.

Несколько последних дней Криштиану Роналду разрывает инфопространство скандальным интервью о происходящем в Манчестер Юнайтед. Среди прочего форвард заявил, что несколько игроков МЮ стремятся вытеснить его из команды.

"Я не уважаю Тен Хага": Роналду дал взрывное интервью – звезда Ман Юнайтед чувствует себя преданным

Очевидно, одним из них является Бруну Фернандеш. Футболисты даже на людях не могут скрыть, что между ними напряженные отношения. В соцсети попали видео встречи Криштиану и Бруну в расположении сборной. Дуэль взглядов достойна боксерского поединка.

К слову, ЧМ-2022 для Португалии начнется 24 ноября матчем против сборной Ганы. Также соперниками пиренейцев на групповом этапе будут команды Уругвая и Южной Кореи.