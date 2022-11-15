Роналду перенес раздоры из Манчестера в сборную Португалии – видео из раздевалки
Атмосфера в сборной Португалии перед чемпионатом мира оставляет желать лучшего.
Несколько последних дней Криштиану Роналду разрывает инфопространство скандальным интервью о происходящем в Манчестер Юнайтед. Среди прочего форвард заявил, что несколько игроков МЮ стремятся вытеснить его из команды.
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Очевидно, одним из них является Бруну Фернандеш. Футболисты даже на людях не могут скрыть, что между ними напряженные отношения. В соцсети попали видео встречи Криштиану и Бруну в расположении сборной. Дуэль взглядов достойна боксерского поединка.
К слову, ЧМ-2022 для Португалии начнется 24 ноября матчем против сборной Ганы. Также соперниками пиренейцев на групповом этапе будут команды Уругвая и Южной Кореи.