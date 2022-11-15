Резонансне інтерв'ю португальської зірки з новою силою сколихнуло чутки про трансфер з Манчестер Юнайтед. За інформацією англійських ЗМІ, Роналду та його агент уже провели переговори з Баварією. Мюнхенці нібито перебувають в пошуках нового нападника.

Роналду переніс чвари з Манчестера у збірну Португалії – відео із роздягальні

Водночас Sky Germany стверджує, що переїзду Кріштіану до Німеччини ми не побачимо. Баварія не планує здійснювати гучних підписань взимку і готова дограти сезон з Еріком Шупо-Мотінгом на вістрі атаки.

Нагадаємо, з приходом Еріка Тен Хага в Манчестер Юнайтед ігровий час Роналду значно скоротився. У нинішньому сезоні за 16 матчів Кріштіану провів на полі лише 1050 хвилин, за які забив 3 голи та віддав 2 асисти.