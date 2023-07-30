Роналду устроил истерику после отмененного гола – досталось оператору, экс-тренер Шахтера успокаивал
Криштиану Роналду очень болезненно переживает свою серию "сухих" матчей.
Аль-Наср встречался с Аль-Шабабом в первом туре группового этапа Арабской лиги чемпионов.
Поединок завершился нулевой ничьей, а Роналду вышел только на последние полчаса. 38-летний португалец очень быстро забил, однако гол отменили из-за минимального офсайда.
Форвард Аль-Насра не смог успокоиться даже после финального свистка. Роналду размахивал руками, бормотал себе что-то под нос и брызгал водой в сторону ходившего рядом оператора. Главный тренер Аль-Насра Луиш Каштру едва успокоил подопечного, который не может забить в пяти матчах подряд.
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