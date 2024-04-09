Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду не сумел взять под контроль свои эмоции в матче с Аль-Хилялем.

Португалец в кубковой встрече против “лидеров” получил удаление за стычку с Али Аль-Булайхи. На этом эпизод не закончился.

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Рефери показал красную карту Роналду, а Криштиану в ответ замахнулся кулаком на арбитра. Затем португалец покинул поле, аплодируя.

Стоит заметить, что форварда не может отметиться результативными действиями во втором матче подряд за Аль-Наср. Всего у Роналду 36 голов и 12 ассистов в 37 матчах во всех турнирах.

Напомним, что Аль-Хиляль победил Аль-Наср в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии со счетом 2:1.

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