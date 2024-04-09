Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала

Аль-Иттихад – Аль-Вехда – 2:1

Голы: Бензема, 1, Хамед-Аллах, 42 – Аль-Эйса, 90+7

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 2:1

Голы: Аль-Давсари, 61, Малком, 72 – Мане, 90+9

Удален: Роналду, 86

Карим Бензема наконец-то прервал свою голевую засуху, которая длилась с 15 декабря прошлого года. Французскому форварду удалось расписаться в воротах Аль-Вехды уже на 55-й секунде встречи. Защитник соперника грубо ошибся в собственной штрафной и подарил мяч легендарному бомбардиру – Бензема оставалось лишь развернуться и забить с трёх метров. Так Карим побил рекорд форварда Аль-Фатеха Дориса Саломо Фуакупуту в номинации "самый быстрый гол турнира". В 2013 году Фуакупуту забивал на второй минуте.

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Тем самым Карим фактически вывел свою команду в финал Суперкубка Саудовской Аравии. Второй финалист турнира определялся в дуэли тяжеловесов – Аль-Хиляля и Аль-Насра. Криштиану Роналду так и не смог ответить ни на один из двух голов Аль-Хиляля; португалец запомнился лишь заработанным предупреждением в компенсированное время к первому тайму и удалением в конце встречи за стычку с соперником-симулянтом. Покидая поле, КР7 саркастически аплодировал главному арбитру встречи, за что наверняка заработает дисквалификацию.

В решающем матче турнира Аль-Иттихад сыграет с Аль-Хилялем. Финал Суперкубка состоится в четверг, 11-го апреля.