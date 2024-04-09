Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду не зумів взяти під контроль свої емоції в матчі з Аль-Хілялем.

Португалець в кубковій зустрічі проти "лідерів" отримав вилучення за сутичку з Алі Аль-Булайхі. На цьому епізод не закінчився.

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Рефері показав червону карту Роналду, а Кріштіану у відповідь замахнувся кулаком на арбітра. Потім португалець покинув поле, аплодуючи.

Варто зауважити, що форварда не може відзначитися результативними діями у другому матчі поспіль за Аль-Наср. Загалом у Роналду 36 голів та 12 асистів у 37 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, що Аль-Хіляль переміг Аль-Наср у півфіналі Суперкубка Саудівської Аравії з рахунком 2:1.

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